Negli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Condò ha analizzato la vittoria della Juventus contro la Roma, spiegando il perché secondo lui la rosa a disposizione di Pirlo sia la migliore di tutto il campionato: "La Juventus non si riposa più. E' pazzesco quello che Pirlo riesce a tirare fuori dalla panchina partita dopo partita. Basta pensare alla combinazione Cuadrado-Kulusevski che ha portato al raddoppio dei bianconeri contro la Roma provocando l'autogol di Ibanez. E' la conferma che in Italia non esiste una rosa migliore di quella della Juve".