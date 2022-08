? che affare per la Juve! Come racconta il CorSport, è riuscita a concludere l'operazione a condizioni ideali. Infatti, Milik arriva in prestito oneroso per un milione di euro a cui si potrà sommare un altro milione di bonus, il diritto di riscatto è invece fissato a quota 7 milioni senza obbligo condizionato. Per il giocatore un ingaggio da 3 milioni netti (senza vantaggi del Decreto Crescita), lo stesso percepito a Marsiglia: in caso di acquisizione definitiva, la data di scadenza del suo contratto sarà fissata al 30 giugno 2026.