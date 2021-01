Dopo la vittoria della Supercoppa la Juventus volta pagina ed è già con la testa alla prossima partita di campionato contro il Bologna. Secondo quanto riporta Tuttosport, per la sfida con i rossoblù dovrebbe farcela Merih Demiral, che dopo essere rientrato col Sassuolo e in Coppa Italia ha avuto un piccolo problema fisico che l'ha costretto a saltare la Supercoppa. Il turco verrà valutato giorno per giorno, ma per il suo recupero filtra ottimismo.