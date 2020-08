Oggi sulla Gazzetta dello Sport si parla della "terapia d'urto" a cui Maurizio Sarri deve sottoporre la Juventus per prepararla al meglio in vista dell'impegno di venerdì sera in Champions League contro il Lione, dopo l'ultimo periodo non certo smagliante. Al primo posto la condizione atletica, che per alcuni elementi come Bentancur e Higuain non sembra ottimale. Poi la mentalità: quella di gioco, per cui i bianconeri devono iniziare a giocare costantemente a due tocchi come da manuale sarrista, e poi la continuità mentale indispensabile per evitare i blackout troppo spesso visti in questa stagione.