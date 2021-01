Luigi Chiappero, avvocato di Chiara Appendino nonché legale della Juventus, ha commentato la condanna di un anno e mezzo inflitta alla sindaca di Torino, in merito alla tragedia di Piazza San Carlo accaduta il 3 giugno 2017, in occasione della finale di Champions League, dove morirono due donne e 1600 persone rimasero ferite. Ecco le sue parole riportate da La Repubblica Torino: "Rispettiamo le sentenze, ma questa situazione la accettiamo a fatica, perché la sindaca ha dato patrocinio a un evento, punto. Ci sono responsabilità vere e altre di posizione, che non sono di ordine penalistico. Non capisco la corsa a voler fare il sindaco, un mestiere pericoloso. Non è giusto che un fatto imprevedibile debba essere pagato da chi ha deciso con un atto politico che la manifestazione si potesse fare. Per me nessuna responsabilità deve ricadere su un sindaco in questi casi".