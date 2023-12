Normale quindi che ci fossero grandi aspettative sul figlio di George. Dopo un precampionato molto promettente però, l'ex Lille non è riuscito a confermarsi in campionato, complice anche l'infortunio muscolare a fine ottobre che lo ha costretto a rimanere fuori per più di un mese. Fino all'ultima gara giocata dalla Juve, in cui è tornato in campo nel finale di partita a Genova.Era lui il prescelto per sostituire Cuadrado e così all'inizio è stato. Allegri lo ha lanciato da titolare nelle prime due partite di campionato. PoiIl feeling con il pianeta Serie A non è stato immediato, insomma, e se vogliamo è anche naturale perché è comune a molti che provengono da tornei diversi o che compiono il salto in una dimensione superiore la necessità di un periodo di adattamento. E Timothy non ha fatto eccezioneDa domani a Frosinone può davvero iniziare una nuova stagione per Weah, che al momento è stato in campo soltanto 433 minuti in 11 presenze, di cui 5 da titolare. Serve benzina nuova sulla fascia. Ecco allora che, riferisce il Corriere dello Sport, si avvicina la nuova chance da titolare per Weah. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Kostic: il serbo ha sì recuperato da una botta alla schiena rimediata contro il Genoa ma non viaggia al massimo nell’ultimo periodo.. Titolare subito o meno, resta il fatto che Allegri ritrova una pedina importante per ampliare le rotazioni sulle corsie e per trovare nuovi cross e nuovi assist per gli attaccanti.