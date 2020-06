Per una Serie A che ripartirà,. Questo è quanto stabilito oggi dal Consiglio di Lega, secondo quanto riportato da Sky Sport. Prima dello stop, la Juventus era quarta a 35 punti, in piena zona playoff dietro ad Atalanta, Cagliari e Inter. L'unica partita di Primavera che si giocherà, sarà la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Verona che inizialmente era prevista per il 10 aprile.