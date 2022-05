Si è concluso dopo 26 giorni e 575 km il cammino organizzato da Martina Maccari - moglie di Leonardo Bonucci - per raccogliere fondi da donare al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, dove uno dei figli dei Bonucci è stato ricoverato in passato. Martina Maccari è stata accolta all'arrivo nel parco del Valentino da Leonardo e i tre figli Lorenzo, Matteo e Matilda: non sono mancati attimi di commozione. "Sulla stessa strada", iniziato il 1° maggio, ha attraversato 26 comuni e ha coinvolto oltre 300 persone, raccogliendo oltre 170 mila euro.