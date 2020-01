La Roma in questo girone d’andata, dopo un avvio stentato, dovuto anche se non soprattutto al cambio di allenatore, è una delle squadra che ha espresso il miglior calcio in serie A.



L’arrivo del tecnico portoghese Paulo Fonseca, per la prima volta su una panchina italiana, è stata una delle novità più interessanti della nuova stagione. Fonseca ha idde di gioco molto chiare, declinabile però in moduli e schemi diversi a seconda delle qualità dei giocatori.



A differenza di come veniva presentato in estate si è dimostrato un allenatore non dogmatico, che ha cercato di fare diversi cambi, non solo a livello di schemi, ma di interpretazione dei diversi ruoli dei suoi giocatori, fino a trovare la quadra giusta per imporre i suoi principi, basati soprattutto sulla costruzione del gioco da dietro, sul palleggio e sulla combinazione nello stretto nella trequarti avversaria.



E' l'analisi apparsa sul sito ufficiale della Juve.