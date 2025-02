Conceição vuole riprendersi la Juventus nella notte di Champions: la grande chance dopo un mese complicato

AFP or licensors

La sfida tra, valevole per la gara d'andata dei playoff di, potrebbe rappresentare una grande occasione perdi lasciarsi alle spalle un ultimo periodo a tinte bianconere non propriamente esaltante. L'esterno portoghese, arrivato in estate dal Porto con la formula del prestito, potrebbe infatti strappare una maglia da titolare sulla corsia di destra riuscendo a spuntarla nel ballottaggio con Nico Gonzalez. Per 'Chico' la chance è di quelle ghiotte: l'obiettivo infatti è quello di tornare grande protagonista come ad inizio stagione.

Un gennaio complicato

Superato da Nico Gonzalez?

Il mese di gennaio vissuto da Conceição l'ha visto tutt'altro che protagonista. In campionato, il classe 2002 ha saltato tre partite per infortunio, mentre contro il Napoli ha giocato appena 16 minuti. L'unica partita da titolare giocata a gennaio è stata quella, totalmente da dimenticare, contro il Benfica.Contro Empoli e Como, Conceição è finito nuovamente in panchina giocando rispettivamente 4 e 14 minuti. Thiago Motta, infatti, gli ha sempre preferito Nico Gonzalez all'imbocco di questo mese di febbraio e la rete messa a segno da 'Chico' contro i toscani aveva tutti i connotati del lampo nel buio. L'effetto, devastante, di inizio stagione sembra essersi sensibilmente assopito e per questo motivo la gara col PSV diventa un esame che il numero 7 lusitano è chiamato a superare a pieni voti, magari ricalcando le orme della notte magica di Lipsia, ovvero quella volta in cui fu letteralmente decisivo. E' giunto il momento di tornare ad esserlo.