Conceicao verso l'ennesima panchina in Lazio-Juventus: la scelta di Tudor

rappresenta, per i bianconeri, uno snodo cruciale in chiave quarto posto dunque qualificazione alla prossima Champions League. Le due squadre si presentano all'appuntamento valevole per la terzultima giornata di campionato appaiate in classifica a quota 63 punti - in coabitazione con la Roma - e quindi chiamate ad uno confronto diretto semplicemente decisivo.Secondo quanto filtra dal quartiere generale della Continassa, non sarà - almeno inizialmente - la partita di. Il portoghese, infatti, sembrava poter ambire ad un posto nell'undici titolare tracciato da Igor Tudor, ma la sensazione forte è che il portoghese dovrà accomodarsi ancora una volta in panchina e quindi rendersi eventualmente utile a gara in corso.

Perché Conceicao andrà in panchina contro la Lazio?

Mai titolare con Tudor

I numeri di Conceicao alla Juventus

34 presenze

17 volte titolare

5 goal

5 assist

1837 minuti giocati

Non una bocciatura per l'esterno offensivo lusitano, ma una specifica richiesta da parte di Rolando Maran che, sulla corsia di destra, preferirebbe affidarsi ad un profilo che abbia più 'gamba' rispetto al portoghese e quindi più adatto ad agire da esterno a tutta fascia. Ed è proprio per questo motivo che la scelta dovrebbe ricadere su Alberto Costa per quanto concerne il binario di destra.Per Conceicao, dunque, potrebbe profilarsi un'altra panchina, ma con la possibilità di subentrare a gara in corso e quindi di sfruttare le sue caratteristiche per marcare la differenza nel segmento finale di partita.Da quando Igor Tudor siede sulla panchina bianconera, Conceicao non ha mai vestito i gradi di titolare. Per lui, infatti, sono arrivati solamente spezzoni: 24 minuti col Genoa, 14 col Lecce, 45 a Parma e 13 col Bologna. E' invece rimasto seduto in panchina per 90 minuti contro Roma e Monza. La sua ultima apparizione da titolare risale alla vittoria della Juventus in casa del Cagliari risalente allo scorso 23 febbraio.