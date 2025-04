Conceicao trequartista 'alla Yildiz': l'idea di Tudor verso Bologna-Juventus

La, forte della vittoria per 2-1 contro il Monza, è arrivata ad uno snodo cruciale della sua stagione. I bianconeri, infatti, affronteranno nel giro di sei giorni sia il Bologna che la Lazio, ovvero le due squadre che attualmente la inseguono in classifica, distanziate rispettivamente di uno e due punti.Due sfide determinanti per il futuro del club bianconero, in occasione delle quali Igor Tudor sarà costretto a fare a meno di Kenan Yildiz. Il fantasista turco, infatti, è stato squalificato per due giornate in seguito al rosso diretto rimediato contro il Monza, quando il classe 2005 ha colpito Alessandro Bianco con una gomitata in pieno volto, poi rilevata dal VAR.

Conceicao trequartista contro il Bologna?

Le parole di Tudor su Conceicao

Un gesto folle, costato al gioiellino turco due turni di stop e anche una multa di 10.000 euro. In altre parole, non il modo migliore per approcciare al rush finale di campionato dove i bianconeri si giocano il tutto per tutto in chiave Champions League, traguardo vitale per il futuro sportivo della società zebrata.Lo stop forzato di Yildiz, tuttavia, potrebbe mettere sul piatto un'occasione d'oro per chi, in tempi, recenti è finito un po' in disparte. E in questo caso, ogni riferimento a Francisco Conceicao è puramente voluto. E Tudor, in tal senso, tiene in massima considerazione il potenziale del portoghese, al punto che sarebbe disposto a cucire addosso al giocatore di proprietà del Porto un ruolo nuovo di zecca.La squalifica di Yildiz e i dubbi relativi alle condizioni di Teun Koopmeiners, ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille che l'ha rallentato nelle ultime settimane, ecco che Conceicao potrebbe trovare nuova linfa all'interno del 3-4-2-1, modulo che fino ad ora non ha rappresentato il contesto ideale per esaltare le sue caratteristiche. E il minutaggio ridotto ne sono, di fatto, la testimonianza.Ma già a partire dalla partita contro il Bologna, la musica potrebbe cambiare. 'Chico', infatti, potrebbe cogliere una grande opportunità, andando ad agire proprio sulla linea dei trequartisti, al fianco del confermatissimo Nico Gonzalez. Un'opzione alla quale Tudor starebbe pensando in maniera molto concreta. E in tempi non sospetti, l'allenatore bianconero aveva evidenziato come Conceicao avesse le caratteristiche anche per venire a giocare più dentro il campo. Al Dall'Ara, dunque, capiremo se le parole troveranno concreto riscontro sul rettangolo verde."Per me può giocare più centrale, è rapido e intelligente, può dribblare. Un po' più difficile della fascia, ma lo vedo come un giocatore molto interessante, mi piace anche come mentalità, è uno tosto. Si deve un po' ambientare lì e deve crescere, ma è bello averlo in rosa", aveva dichiarato Tudor in conferenza stampa a proposito del classe 2002 che, sotto la sua gestione, non è mai partito con i gradi di titolare. Che sia la volta buona?