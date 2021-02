L'allenatore del Porto Sergio Conceiçao, prossimo avversario della Juventus in Champions domani sera, ha parlato a Sky Sport: "In campionato non stiamo andando benissimo, lasciamo troppi spazi e abbiamo un atteggiamento diverso. In Champions, invece, abbiamo giocato partite interessanti sia a livello difensivo che in attacco. Dobbiamo essere forti in tuttii diversi momenti della gara. Il debutto di mi figlio? E' stato emozionante, anche se lui per me è uno come tutti gli altri e vedremo quale sarà il miglior modo per inserirlo in prima squadra".