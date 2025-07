Juventus, Conceicao o Sancho: su chi puntereste voi? Il SONDAGGIO

Una premessa è d'obbligo: ad oggi non è possibile escludere nessuno scenario, nemmeno quello che prevede una coesistenza di entrambi (chiaramente con la contestuale cessione di almeno un altro elemento della rosa). La domanda, però, corre veloce, tra i tifosi e gli addetti ai lavori:Un quesito che rappresenta un vero e proprio tormentone in questa prima fase di calciomercato estivo, che vede il club bianconero al lavoro per porre le basi di varie trattative per rinforzare la squadra in tutti i reparti, dalla difesa all'attacco passando per le fasce e il centrocampo.

Conceicao o Sancho per la Juventus?

Entrambe le ipotesi, ovviamente, portano con sé pro e contro, come ogni dilemma che si rispetti. E questo sotto tutti i punti di vista, da quello tecnico-tattico - preponderante soprattutto per Tudor - a quello economico, senza dimenticare dati specifici sui singoli giocatori come età ed esperienza. Noi vi abbiamo già proposto la nostra analisi , ben curata dal collega Andrea Ajello, cercando di fare un po' di ordine e di "entrare nella testa" della dirigenza per mettere nero su bianco tutti i fattori al vaglio, nell'ottica appunto di prendere una decisione e scegliere solo uno tra Conceicao e Sancho.Ragionamenti che credibilmente sono ancora in corso alla Continassa, mentre si intensificano i contatti con il Porto per il figlio d'arte classe 2002, che in bianconero rimarrebbe volentieri, e pure quelli con l'entourage dell'inglese , desideroso di cambiare aria per rilanciarsi dopo una stagione non esaltante in Inghilterra. Anche di questo vi abbiamo già parlato a lungo, sfruttando le notizie raccolte in questi giorni dalla nostra redazione. Ora, dunque, lasciamo la parola a voi: