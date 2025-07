Conceicao, Sancho e le uscite: Juventus, sugli esterni sarà rivoluzione

L'accordo raggiunto con il Porto per il trasferimento a titolo definitivo di Francisco Conceicao rappresenta di fatto il primo grande passo verso una serie di movimenti che potrebbero portare ad una vera e propria rivoluzione in casa. Un'opera di restyling pressoché totale per quanto concerne il reparto esterni, dove tra entrate e uscite il numero di movimenti a tinte bianconere sarà decisamente elevato.Dopo Conceicao, come detto, la Juventus proverà l'affondo anche per Jadon Sancho : i contatti per arrivare al classe 2000 del Manchester United sono ormai molto approfonditi e, soprattutto, hanno lasciato in eredità sensazioni molto positive sulla buona riuscita dell'affare. Ecco perché la Juve non vuole tergiversare, ma provare a concretizzare l'operazione nel più breve tempo possibile.

Nico Gonzalez tra Arabia e Inter



Via anche Weah e Mbangula

L'accoppiata Conceicao-Sancho, destinata ad innalzare vertiginosamente il tasso tecnico della Juventus dalla trequarti in avanti, porterà il club bianconero a snellire la rosa andando a fare cassa attraverso la cessione di quei giocatori che non vengono più considerati parte integrante del progetto. E in tal senso sono diversi i nomi dei calciatori bianconeri che hanno già le valigie in mano.Dopo un solo anno sembra ormai giunta ai titoli di coda l'avventura dicon la maglia della Juventus. L'ex Fiorentina, per il quale i bianconeri hanno sborsato qualcosa come 40 milioni di euro, è stato protagonista di un'annata assolutamente incolore: tra guai fisici e prestazioni ampiamente al di sotto degli standard preventivati, i suoi margini in bianconero sembrano ormai ridotti al lumicino. La Juve, senza troppi giri di parole, l'ha messo sul mercato: la pista araba, che porta all'Al-Ahli, è quella che al momento scalda di più e che potrebbe garantire cifre importanti sia alla Juve che al calciatore. C'è poi la suggestione, molto difficile, che porta all'Inter qualora i nerazzurri non dovessero riuscire a perfezionare il colpo Lookman dall'Atalanta. L'unica certezza, ad oggi, è che Nico è ufficialmente sul mercato e difficilmente vestirà il bianconero anche nella prossima stagione.Il capitolo uscite verrà alimentato con ogni probabilità anche dalle uscite di. L'esterno americano sembra sempre più destinato al ritorno in Ligue 1 dove ad attenderlo c'è ildi De Zerbi. L'accordo con il giocatore, di fatto, c'è già ma ora va raggiunta l'intesa con la Juve prima del definitivo via libera.In seconda battuta si sta definendo anche la situazione di Mbangula: la nuova destinazione conduce verso la Bundesliga, dove il classe 2004 sembra ormai pronto per imbarcarsi in una nuova avventura in terra tedesca per vestire la maglia del