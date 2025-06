Conceicao o Sancho, pro e contro delle due operazioni: su chi deve puntare la Juventus?

Damien Comolli sta portando avanti diverse situazioni in entrata; quella di Jonathan David, che però è legata anche alla cessione di Dusan Vlahovic e quelle che riguardano i trequartisti ed in particolareIl primo gioca nella Juventus da un anno ma non è - ancora - di proprietà del club mentre Sancho avrebbe potuto vestire la maglia bianconera da almeno una stagione ed è tornato prepotentemente nei radar. Un futuro che per entrambi rimane incerto e che potrebbe essere legato a doppio filo. Non è da escludere infatti che alla fine solo uno dei due giocherà a Torino nella prossima stagione. La dirigenza bianconera sa di dover fare molte cose in estate e per questo potrebbe non esserci spazio per entrambi nella rosa juventina.

Conceicao o Sancho: su chi deve puntare la Juventus?

Conceicao-Sancho: il confronto dell'ultima stagione

Perché Conceicao può essere meglio di Sancho per la Juventus

Perché Sancho può essere meglio di Conceicao per la Juventus

Se la Juventus fosse così costretta a puntare su uno solo tra Conceicao e Sancho, quale sarebbe la scelta più giusta? Domanda che forse già Comolli (e Tudor) si stanno facendo, analizzando tutti i fattori e gli aspetti, i pro e i contro dei due giocatori.Prima di tutto, l'analisi dei coste nonostante i tentativi della Juventus, il Porto non sembra aprire ad uno sconto mentre Sancho potrebbe lasciare il Manchester United per qualche milione in meno. Per l'inglese però c'è la questione legata allo stipendio, molto elevato (attorno ai 15 milioni lordi) e che potrebbe chiedere al club bianconeroRichieste superiori a quelle di Conceicao.Passando al campo, nell'ultima stagione Conceicao e Sancho sono stati protagonisti solo in parte. L'esterno portoghese ha chiuso la stagione (escludendo il Mondiale per Club) con 5 goal e 6 assist. Stesso numero di reti per Sancho nell'esperienza in prestito al Chelsea, che però ha aggiunto 10 assist, la metà in Conference League.così come quasi identico è il minutaggio (entrambi oltre i 2000 minuti) anche se Conceicao si è dovuto fermare più volte per problemi fisici a differenza di Sancho.Guardando il quadro generale,dopo la deludente avventura a Manchester, dove era arrivato da stella ed è diventato di fatto un esubero.nonostante il prestito al Chelsea non sia stato nel complesso negativo e da questo punto di vista possono esserci quindi dubbi sulla capacità che la Juventus (e Tudor) avrebbero di rilanciare ad un certo livello l'inglese.fattore da non sottovalutare nella situazione attuale in cui si trova la Juventus, con già molti punti di domanda, a cui si aggiungerebbe quello relativo a Sancho.Dall'altra parte, ovviamenteo, pur dovendo considerare l'età (il portoghese ha due anni in meno) e i margini di crescita. Sancho nel corso della sua carriera ha già trascinato una squadra (il Borussia Dortmund) e giocato gare come una finale di Champions League. Se dovesse tornare quel giocatore lì potrebbe diventare un crack in Serie A. Al di là sei "se" però,Sancho potrebbe giocare quindi sia con Yildiz o come sua alternativa ma anche diventare un jolly se la Juventus dovesse cambiare sistema tattico.Tutti elementi che in casa Juventus approfondiranno con attenzione per avere le idee più chiare possibili quando e se davvero ci fosse questo bivio da prendere. La speranza di Tudor è di non dover scegliere.