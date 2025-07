Conceicao, Sancho e il terzo incomodo che cambia le mosse della Juventus

La Juventus può acquistare Conceicao e Sancho?

sta lavorando su diversi fronti per quanto riguarda l'attacco; ha chiuso Jonathan David, che domani svolgerà le visite mediche al J Medical ma nel frattempo non ha mollato Victor Osimhen , portando avanti i dialoghi con l'entourage e sta lavorando anche con il PSG per Randal Kolo Muani. Ma anche spostando lo sguardo di qualche metro più indietro e facendo il punto sulla trequarti, la filosofia è la stessa:

Sancho e Conceicao: serve la cessione di Nico Gonzalez

In questi giorni si è attivata la clausola rescissoria peracquistabile per 30 milioni di euro; cifra che però la Juventus non vorrebbe pagare cercando uno "sconto" dal Porto dopo una prima offerta più bassa che era stata già rifiutata. Ma allo stesso tempo nelle ultime ore, come raccontato , ha continuato a muoversi percon contatti proficui con il Manchester United. Conceicao e Sancho, ancora, come nell'estate scorsa, quando poi arrivò solamente il portoghese a Torino, anche se in prestito. I due non erano comunque alternativi; la Juventus li avrebbe presi volentieri entrambi ma per fare spazio all'inglese serviva qualche addio, arrivato troppo tardiLa possibilità c'è e infatti Comolli sta portando avanti entrambe le operazioni ma per pensare al doppio investimento sulla trequarti è necessario per i bianconeri definire una cessione e non di quelle secondarie. Ecco perché i; lLa Juventus ha messo l'ex Fiorentina sul mercato, ancora più convinta di questa scelta dopo il Mondiale per Club, che ha confermato il rendimento sotto le aspettative e soprattutto la non centralità con Tudor. Nico è un nome che stuzzica diversi club; non ha uno stipendio troppo elevato ed ha l'età giusta ma la Juve, che lo ha pagato oltre 30 milioni, non può svenderlo. Servirebbe un'offerta adeguata.; Tudor avrebbe bisogno di tutti e due per formare una trequarti completa e con caratteristiche differenti. Con Nico Gonzalez a Torino però, potrebbe essere costretta a farlo. Lavori in corso e intrecci che cambieranno le mosse bianconere come un domino.