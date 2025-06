Conceicao e Sancho, destini incrociati: uno esclude l'altro? Le mosse della Juventus

. Sì, ancora una volta in casa Juventus, come spesso è accaduto in tempi recenti, tira aria di tormentone. Proprio così, perché ormai sembra sempre più evidente che difficilmente avremo modo di vedere entrambi i giocatori vestire la maglia della Juventus nella stagione 2025/26. Molto più facile, in tal senso, che a farlo sia soltanto uno dei due.La Juve, in tal senso, è chiamata a giocare su un doppio tavolo, in attesa di capire su quale dei due giocatori si creeranno i presupposti necessari per affondare il colpo. Due fronti completamente aperti, ma che ora necessitano di una svolta, repentina, in un senso o nell'altro.

Il muro del Porto

Su Sancho c'è l'ostacolo ingaggio

Mentre perdura la situazione di stallo per quanto riguarda l'acquisizione di Conceicao, la Juventus nel frattempo ha fatto passi avanti molto importanti nei confronti di Sancho che, ad un anno di distanza, è tornato al centro dei pensieri e dei sogni di Madama. Ma la partita è ancora tutta da giocare.Per quanto riguardo Francisco Conceicao si è già detto praticamente tutto. L'esterno offensivo portoghese, classe 2002, è arrivato alla Juventus in prestito oneroso (10 milioni comprensivi di bonus) ma per riscattare interamente il suo cartellino serve versare altri 30 milioni nelle casse dei portoghesi, ovvero l'intero ammontare della clausola rescissoria.Come riferito da Tuttosport, la Juventus - tramite la regia di Jorge Mendes - vorrebbe limare tale cifra e trovare l'accordo con il Porto sulla base di un esborso inferiore a questi fatidici 30 milioni. Uno scenario che, evidentemente, non scalda il club lusitano, il quale pretende il pagamento totale della clausola rescissoria.Per quanto riguarda Sancho, invece, la Juventus ha completato tutti gli step necessari in maniera piuttosto lineare. Mentre la concorrenza tendeva gradualmente a defilarsi, vedasi interesse non concretizzatosi di Napoli e Fenerbahce, i bianconeri facevano passi avanti, intavolando discorsi piuttosto approfonditi con il Manchester United, proprietario del cartellino.L'intesa, di fatto, c'è già: i 25 milioni di euro richiesti dai Red Devils rappresentano un investimento pienamente alla portata della Vecchia Signora, mentre l'ostacolo maggiore è rappresentato dall'ingaggio dell'inglese che in quel di Manchester percepisce un ingaggio di 15 milioni netti. Un dettaglio non di poco conto e sul quale sarà necessario discutere e trovare un punto d'incontro. Altrimenti si farebbe veramente dura.