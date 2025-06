Conceiçao rimarrà anche dopo il Mondiale per Club? Cosa filtra

AFP or licensors

sarà un giocatore della Juventus anche al Mondiale per Club. L'annuncio del club bianconero è arrivato nella giornata di oggi, con il portoghese che è stato confermato insieme aproprio per la trasferta negli USA.Il numero 7 ha giocato una stagione senza dubbio complicata, come quella della Juventus. Chico è stato tra i protagonisti in diverse partite, da quella con ilal derby d'Italia con, vinto 1-0 in casa. Poi la sua annata ha seguito il corso di quella dei bianconeri, in difficoltà soprattutto nel mese di marzo, quando è stato esonerato

Conceiçao era finito indietro nelle gerarchie dell'ex Bologna, e lo stesso era successo nelle prime gare con Tudor, che però aveva sempre ribadito le sue qualità. Adesso il croato lo avrà a disposizione per il Mondiale per Club, con un punto interrogativo sul futuro: il Porto vuoledunque la Juventus dovrà scegliere le sue strategie di mercato per stabilire se puntare ancora sull'esterno classe 2002.