Conceicao, oltre le dichiarazioni: sarà al Mondiale per Club con la Juventus. Le ultime su Renato Veiga e Kolo Muani

Conceicao farà il Mondiale per Club con la Juventus?

. Non ha voluto sbilanciarsiieri sera, parlando ai microfoni di Sky dopo la vittoria del Portogallo contro la Germania a cui ha contribuito con un bellissimo goal. A sentir lui, insomma, è ancora tutta da definire la sua situazione, tra il Mondiale per Club ormai alle porte e, soprattutto, la prossima stagione. Ma andiamo per gradi.Il primo nodo da sciogliere, appunto, è quello legato all'imminente competizione negli Stati Uniti, a cui non possono partecipare i giocatori - come Chico, appunto - con un prestito in scadenza: il dossier del portoghese figlio d'arte era già stato preso in mano tempo fa da, che infatti in una delle sue ultime uscite in bianconero aveva dichiarato di essere sostanzialmente giunto al traguardo. Quale? Quello di confermare Conceicao almeno per il Mondiale, per poi eventualmente valutare di acquistarlo a titolo definitivo versando al Porto i 30 milioni di euro della clausola rescissoria. Un'idea, questa, che sembra aver trovato conferme anche con la nuova dirigenza, per cui ormai sembra davvero tutto fatto.

La situazione di Renato Veiga

Il caso di Kolo Muani

Situazione opposta, invece, per quanto riguarda il suo connazionale come vi abbiamo già raccontato , la Juventus ha infatti deciso di non esercitare il diritto di riscatto e restituire il difensore al, dopo un periodo di prestito che è fruttato 15 presenze, per un totale di 1.196 minuti, con un assist all'attivo. A differenza che nel caso di Conceicao, di fronte all'ipotesi di un prolungamento del prestito il club bianconero ha infatti trovato le resistenze degli inglesi, vedendosi dunque costretto a mollare la presa restituendolo ai Blues, che a loro volta disputeranno il Mondiale.? Eh, su questo fronte è tutto in divenire. La Juventus ci sta provando seriamente, lavorando ai fianchi delper ottenere l'ok definitivo. Che pare possa davvero arrivare, e pure a breve, con il placet di Igor Tudor per il quale il francese si è fatto trovare pronto quando c'è stato bisogno, in assenza di Dusan Vlahovic che in un primo momento si era ripreso ai suoi danni quel posto da titolare che a sua volta aveva perso nell'ultima fase dell'era Thiago Motta. Se tutto va come deve andare, anche per KM ci sarà la possibilità di incidere negli Stati Uniti. E poi chissà, magari pure in futuro. Ma di quello, credibilmente, si parlerà solo più avanti, una volta che sarà chiuso almeno il primo capitolo, quello a stelle e strisce.





