Conceicao può rimanere alla Juventus? La situazione

Conceicao può rimanere alla Juventus?

Cinque, i giorni che separano la Juventus dalla scadenza della clausola per portare a Torino Franciscoper 30 milioni di euro a titolo definitivo. Questo era quanto pattuito con il Porto nel corso della scorsa sessione estiva di mercato al momento del trasferimento dell'esterno portoghese a Torino. Oggi però a cinque giorni dal 15 luglio che era la data di scadenza ancora le idee non sembrano essere chiare.La Juventus ha le idee chiare e vorrebbe tenere "Chico" a Torino anche la prossima stagione, possibilmente a titolo definitivo. Tuttavia, non ha la volontà in questo momento di versare 30 milioni per pagare la clausola. Ecco quindi che entra in gioco l'agente di Conceicao, Jorge Mendes, che è alla ricerca di una formula per accontentare entrambe le parti cercando di convincere il club portoghese proprietario del cartellino di Conceicao ad abbassare leggermente le richieste economiche.



Quanto manca per sapere se Conceicao rimarrà alla Juventus?



Tudor e Conceicao

Questa mattina infatti Sky Sport riferiva che la Juventus avesse messo 22 milioni di euro sul piatto del Porto per strappare Conceicao, ricevendo però un no dai portoghesi proprietari del cartellino che la ritengono una cifra ancora troppo bassa per privarsi del giocatore che comunque a Torino ha messo in mostra tutte le sue qualità.Non manca molto per capire definitivamente se Conceicao potrà rimanere alla Juventus oppure dovrà lasciare Torino. Ciò che filtra al momento per è positività ma Jorge Mendes deve avere tempo di lavorare per riuscire a trovare il miglior accordo.Dal canto suo il tecnico croato della Juventus Igor Tudor è fortemente convinto delle qualità di Francisco e vorrebbe tenerlo nel suo reparto offensivo anche nella prossima stagione. Addirittura si sarebbe speso in prima persona per accelerare i tempi di risposta. Si attende, la sensazione però è che una risposta definitiva possa arrivare a breve.