Conceicao può rimanere alla Juventus? Cosa filtra

AFP or licensors

Il futuro della Juventus, e quindi dei suoi giocatori, passa dal finale di stagione. Dopo aver visto diversi obiettivi sfumare, dalla Champions League all'eliminazione per mano dell'Empoli in Coppa Italia, i bianconeri hanno puntato tutto sul quarto posto, sia per necessità che per "esclusione". A una giornata dal termine, gli uomini di Tudor si trovano, dunque non ancora certi di un posto nella prossima Champions.Contro il Venezia si deciderà molto della prossima stagione, anche e soprattutto per gli stessi giocatori. E tra chi ha un futuro ancora incerto, c'è sicuramente: dopo i primi mesi il suo riscatto sembrava certo, con le conferme anche dal lato di. Nella seconda parte di stagione, però, la Juventus ha faticato maggiormente, come emerso con il cambio in panchina.

In questa fatica generale è rientrato anche Conceicao, che ha trovato meno spazio e certezze: il club bianconero non vuole pagare la clausola da 30 milioni di euro che permetterebbe all'esterno portoghese di rimanere a Torino. Secondo Tuttosport, però, proprio la gara con ilsarà decisiva per un primo verdetto, infatti la Juve potrebbe decidere di tenere Conceicao almeno fino al Mondiale per Club , con l'apertura di possibili scenari differenti quest'estate.