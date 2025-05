Conceiçao, ora o mai più. E Mendes è al lavoro per il futuro

Getty Images

L’assenza di Kenanper i prossimi due impegni esterni della Juventus — a Bologna e contro la Lazio — apre uno scenario delicato ma potenzialmente decisivo per Chico. Saranno due scontri diretti fondamentali in ottica qualificazione Champions League, e il compito del giovane portoghese sarà tutt’altro che semplice: far dimenticare, almeno per un paio di partite, il talento del turco.Se il verdetto del campo sarà fondamentale per le ambizioni bianconere, lo sarà anche per il futuro del classe 2003, arrivato a Torino sotto l’ala di Jorge

Fino a oggi, l’ex esterno del Porto non è mai riuscito a imporsi nel sistema di gioco di Igor Tudor, forse anche per una collocazione tattica non ben definita nel nuovo assetto. I concetti espressi con Thiago Motta — più fluidi e offensivi — sembravano favorire maggiormente le sue caratteristiche.Bologna e Roma saranno due snodi cruciali per la Juventus, ma anche per il destino immediato di Conceição. È il momento di dimostrare di poter essere protagonista, non solo una scommessa di prospettiva.