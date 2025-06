Conceiçao, obiettivo Mondiale per Club e poi? Il piano per il futuro

AFP or licensors

Si prospetta una nuova, lunga estate in casa Juventus. Dalla rivoluzione della scorsa stagione, fino a quella che sta già cominciando alla Continassa. Dopo due stagioni Cristiano Giuntoli lascia ufficialmente il club: l'ormai ex Managing Director Football ha risolto consensualmente il contratto con i bianconeri. Nel frattempo, la Juve ha già ufficializzato l'arrivo dicome nuovo direttore generale, che lavorerà a stretto contatto conLa dirigenza, però, non è l'unico aspetto da cui partirà il nuovo corso bianconero. Si dovrà passare inevitabilmente dal campo, e dalle tante situazioni su cui lavorare. Tra queste, vanno menzionati i diversi giocatori arrivati in prestito, che dunque dovranno ancora definire il loro futuro,

Conceiçao-Juventus, lo scenario per il futuro

Fra questi c'è, che ha vissuto una stagione molto altalenante, sia dal lato sportivo sia da quello morale, riflettendo un po' ciò che è stata questa Juventus. Ma quali sono i piani del club bianconero per il portoghese?Dopo un'annata con mille volti, Conceiçao si prepara al Mondiale per Club. L'obiettivo della Juve, infatti, è trattenere tutti i giocatori in prestito per la competizione negli Stati Uniti, e dunque il lavoro di Comolli passerà anche da questo aspetto. Dunque oltre all'esterno portoghese ci potrebbero essere anche, ma le situazioni legate al futuro restano diverse.Per Conceiçao, i contatti con il Porto sono ben avviati e dunque non è da escludere una permanenza in bianconero anche dopo il Mondiale per Club. Intanto, il portoghese non è tornato alla Continassa perché impegnato con la propria Nazionale nella semifinale di Nations League, ma il primo obiettivo della Juventus