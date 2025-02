Conceicao, l'amico Lucca: 'Gli ho scritto dopo il goal all'Inter, non mi ha risposto'

AFP or licensors

Le parole di Lorenzo Lucca su Conceicao

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l'attaccante dell'Udinese, accostato in chiave mercato anche alla, ha parlato del suo rapporto con, fresco di goal decisivo nel derby d'Italia contro l'Inter: "Quando eravamo all'ci ritrovavamo a casa la sera perché nessuno di noi due giocava. Eravamo ai margini... Non la prendevamo sul ridere, ma ci confrontavamo e confortavamo dicendoci che eravamo forti, di non preoccuparci che sarebbe arrivato il nostro momento".

I numeri di Conceicao in stagione

Partite: 26

Goal: 5

Assist: 5

Ammonizioni: 5

Espulsioni: 1

L'azzurro ha poi ammesso: "Gli ho scritto anche dopo il goal all'Inter. Non mi ha ancora risposto! Parliamo tante volte del periodo all'Ajax, di quanto è successo quell'anno. Quando si è trasferito alla Juventus soprattutto ne abbiamo parlato. Siamo concentrati sul fare bene e migliorare".Per Conceicao la serata di domenica è stata probabilmente indimenticabile, con quella rete che ha sancito il quarto successo consecutivo dei bianconeri tra campionato e Champions League andando a infondere una notevole dose di entusiasmo in tutta la squadra di Thiago Motta per il prosieguo della stagione. L'esterno portoghese dovrebbe essere protagonista anche nella sfida decisiva di domani contro il PSV Eindhoven , per cui è pronto a indossare una maglia da titolare.