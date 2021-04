Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, ha parlato alla vigilia della sfida con il Chelsea: "Ci sono molti momenti della stagione che possono essere di esempio. Abbiamo una convinzione, che ci viene dal lavoro che facciamo. Siamo fiduciosi, lo sappiamo. è un avversario difficile ma noi siamo qui per dare risposte. In più di 40 partite in questa stagione abbiamo sempre giocato come una vera squadra. Siamo uomini, abbiamo avuto momenti buoni e meno buoni, ma questo fa parte della vita. Sappiamo che servirà un’impresa per qualificarci la la gara con la Juve ci serva da esempio. Sarà importante farci trovare pronti".