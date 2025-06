Conceicao, Kolo Muani e Renato Veiga: Juventus, cosa succede con i prestiti

2025 Getty Images

Si riaprono le porte della Continassa, dove da domani prenderà ufficialmente il via la preparazione della Juventus in vista del Mondiale per Club 2025. Mentre all’esterno si continua a discutere della riorganizzazione societaria e dell’arrivo ormai imminente del nuovo direttore generale Damien, all’interno del centro sportivo bianconero sarà Igor Tudor a dirigere i lavori.Il tecnico croato guiderà un gruppo in parte rinnovato, che potrà contare sul rientro di due volti noti: Danielee Filip, entrambi di ritorno dai rispettivi prestiti, saranno inseriti nella rosa che volerà negli Stati Uniti per la competizione FIFA.

Prestiti Juve, le ultime

Uno dei temi più caldi in queste ore alla Continassa è quello legato ai giocatori in prestito. I dossier, inizialmente gestiti da Cristiano Giuntoli, sono ora passati nelle mani di Comolli, che dovrà affrontare una serie di trattative delicate. L’intenzione del club è chiara: trattenere tutti e tre i rinforzi temporanei per il Mondiale. Tra questi, la situazione più definita è quella di Francisco Conceicao: i contatti con il Porto sono ben avviati e si respira ottimismo sulla possibilità di prolungarne la permanenza in bianconero.Più complessi, invece, i casi legati a Randal Kolo Muani e Renato Veiga. Per l’attaccante francese, arrivato in prestito dal PSG, si registra una maggiore apertura da parte del club parigino, che potrebbe favorire una nuova intesa. Diverso il discorso per il centrocampista portoghese: il Chelsea appare meno disposto a concedere ulteriori sconti e la trattativa si preannuncia più complicata. La Juventus dovrà quindi muoversi con cautela ma decisione, per garantire a Tudor una rosa competitiva e completa in vista della prestigiosa competizione internazionale che segnerà l’avvio della nuova era bianconera.