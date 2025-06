Conceicao e Kolo Muani al Mondiale, e poi? La strategia della Juventus

Getty Images

La prima rampa di scale è stata percorsa piuttosto agilmente, toccherà prendere un po’ di fiato sul pianerottolo, guardare la prossima e decidere se sarà il caso di scalarla. La Juventus ha ufficializzato oggi ciò che il direttore generale Damien Comolli aveva anticipato in conferenza stampa: Kolo Muani volerà negli Usa con il gruppo di Igor Tudor, stessa sorte per Conceicao. La mossa non è scontata – ci si è dovuti sedere al tavolo delle trattative cone trovare un accordo per la proroga -, ma non sorprende. Senza il francese, Tudor avrebbe avuto a disposizione solo Dusanper la casella di numero 9: troppo poco per affrontare un torneo intercontinentale, ancor di più se si considera come il serbo sia ormai ai margini del progetto. Per quel che riguarda, invece, la scelta è frutto delle valutazioni dell’ultima parte di campionato: il rapporto con Tudor era partito in folle, con il rischio di grippare il motore; è finito con il portoghese che ha scalato le gerarchie e con la giocata decisiva che ha portato al rigore trasformato da Locatelli contro il Venezia.

Cosa succede dopo il Mondiale per Club?

Oltre la chiarezza del comunicato ufficiale condiviso da Juventus, se si prova ad alzare lo sguardo e andare oltre, non si vede altro che la nebbia. L’accordo con i club di appartenenza, infatti, estende il prestito fino alla fine del percorso Mondiale, non oltre.Se i destini di Kolo Muani e Conceicao sono uniti sotto la bandiera a stelle e strisce, il post Mondiale è un discorso molto diverso. Ancora, ci viene in soccorso l’intervento di Comolli in conferenza, dove dell’attaccante francese ha detto: “Sono ottimista per averlo in prestito anche per la prossima stagione”. Bisognerà sedersi allo stesso tavolo dei parigini e trovare un incastro che metta d’accordo tutti: un nuovo prestito, sì, ma con un’opzione – o obbligo a determinate condizioni -, per l’acquisto. Una partita ancora tutta da giocare, dopo l’impegno Mondiale.Paradosso Conceicao, la situazione è molto più semplice e per questo anche più complessa. Semplice perché c’è una clausola rescissoria: servono 30 milioni per l’acquisto definitivo. Più complessa perché il club bianconero dovrà decidere se spendere quei soldi o dirottarli su altri obiettivi. Insomma, un nodo ancora tutto da sciogliere: toccherà a Tudor e Comolli scegliere in che direzione andare.