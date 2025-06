Conceicao-Juventus, il messaggio all'entourage cambia totalmente la prospettiva

Conceicao-Juventus, la posizione del club

Conceicao rimane alla Juventus? Le ultime

Il Mondiale per Club per mettersi in mostra e soprattutto ottenere la fiducia dellquesta è la missione di Francisconegli Stati Uniti. Una strada già messa in discesa dopo i primi novanta minuti della competizionecon due goal segnati e tante giocate importanti. Non c'era davvero modo migliore per iniziare il Mondiale per Club.E pensare che fino a poche settimane fa non era neanche così scontato che Conceicao sarebbe rimasto alla Juventus anche solo al Mondiale, dopo una seconda parte di stagione meno brillante rispetto la prima e le scelte di Igor Tudor che avevano aumentato i dubbi sulla permanenza dell'esterno portoghese, perché prima di tutto non averlo significava perdere comunque un giocatore importante nel reparto offensivo, senza poter sostituirlo. Ma soprattutto per poterlo valutare ancora di più e prendersi del tempo per capire cosa fare.Ecco, ad oggiSotto traccia però, la dirigenza si sta muovendo verso una chiara direzione, soprattutto con l'entourage di Conceicao.Damien Comolli, in attesa dei rinforzi societari, ha preso in mano il file "Conceicao" e sta lavorando per darlo a Tudor anche dopo il Mondiale per Club.Rispetto a due mesi fa è cambiato tutto e questo grazie alle prestazioni di Conceicao, decisivo anche nell'ultima partita di campionato a Venezia e di conseguenza alla valutazione che lo stesso Tudor ha fatto sul portoghese., che fino ad ora è stata ferma sulla sua posizione di non fare sconti pretendendo la clausola rescissoria da 30 milioni. Conceicao oggi però è decisamente più vicino alla Juve di quanto non lo fosse poco tempo fa. Non si tratta più tanto di quale strada scegliere ma come arrivare al traguardo, un cambio di prospettiva totale.