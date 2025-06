Conceicao-Juventus, i tentativi difficili del club: si studia un piano alternativo alla clausola

Protagonista assoluto nell'esordio contro l'Al Ain, più sottotono nella seconda partita contro il Wydad e adesso chissà come andrà contro il Manchester City, partita in cui non è neanche escluso possa iniziare in panchina recuperando un po' di energie.il club bianconero da giorni si è tolta tutti i dubbi sul portoghese, anche per la volontà chiara di Igor Tudor che ha deciso di puntare sul giocatore. La volontà poi deve fare i conti con la realtà; a che punto è la situazione?

Conceicao-Juventus, le ultime

C'è una clasuola e se la Juventus vorrà ingaggiare a titolo definitivo Conceicao sa quindi cosa deve fare e quanto deve versare nelle casse del Porto. MaEcco perché in questi ultimi giorni i bianconeri, attraverso il lavoro del super agente Jorge Mendes, che tra i tantissimi giocatori assiste anche Conceicao, stanno sondando le chance di ricevere uno "sconto" dal Porto, che però al momento non sembra aprire a questo scenario.Male che vada quindi, la Juventus dovrà spendere quei 30 milioni di clausola, a cui si aggiungono i 10 già spesi per il prestito. Tutto però è nelle mani dei bianconeri perché da parte di Conceicao c'è la volontà ferrea di continuare a Torino e quindi non c'è al momento il pericolo di possibili inserimenti di altre squadre.Damien Comolli e la dirigenza bianconera quindi si stanno prendendo il giusto tempo per portare avanti l'operazione eLa domanda però è quali, considerando anche come sono andate le cose con il prestito di Tiago Djalò, passato dalla Juve al Porto pochi giorni dopo l'arrivo a Torino di Conceicao e messo fuori rosa già da mesi.