Conceicao alla Juventus a titolo definitivo, è UFFICIALE: il comunicato

Ora non ci sono più dubbi.diventa a tutti gli effetti un calciatore della. Il club bianconero ha raggiunto un accordo totale con il Porto che, fino a pochi giorni fa, deteneva la proprietà del cartellino dell'esterno offensivo classe 2002.Dopo la stagione vissuta a Torino, in prestito, il portoghese ha convinto tutti all'interno della società, spingendo gli uomini di mercato a tinte zebrate a formalizzare l'operazione che consentirà a Igor Tudor di poter disporre anche nella prossima annata di uno degli elementi di spicco della rosa juventina.

Il comunicato ufficiale



Conceicao, i numeri con la Juventus

Dal suo arrivo alla Juventus lo scorso agosto, solo Kenan Yildiz (84) ha completato più dribbling di Francisco Conceição (71) tra i giocatori bianconeri, in tutte le competizioni.

Tra i giocatori di Serie A in tutte le competizioni, dall’inizio della passata stagione solo Moise Kean (19) ha tentato più conclusioni a seguito di un dribbling riuscito rispetto a Francisco Conceição: 12.

Inoltre, sempre dal suo approdo in bianconero, nessun giocatore della Juventus ha mandato al tiro più spesso un compagno dopo un dribbling riuscito tra tutte le competizioni rispetto a Francisco Conceição: quattro occasioni create dal portoghese in queste situazioni di gioco, al pari di Andrea Cambiaso.

Da quando Francisco Conceição è arrivato alla Juventus, solo Dusan Vlahovic (192) ha giocato più palloni all’interno dell’area avversaria rispetto al portoghese (167) tra i giocatori bianconeri – tenendo in considerazione tutte le competizioni.

Conceicao, il cui prestito era stato prolungato fino alla conclusione del Mondiale per Club, ha chiuso la sua prima annata in bianconero con un bottino di tutto rispetto: 40 presenze ufficiali tra tutte le competizioni per un complessivo di 7 goal e 6 assist. Numeri che, ora, 'Chico' potrà continuare ad incrementare anche nelle prossime stagioni."Ora è ufficiale! Francisco Conceição – dopo il prestito annuale in bianconero conclusosi al termine del Mondiale per Club andato in scena negli Stati Uniti – passa a titolo definitivo alla Juventus e firma un contratto che lo lega ai nostri colori fino al 2030.Una bella notizia per lui e per tutti noi che, dunque, a distanza di poche settimane abbracciamo nuovamente Francisco Conceição dopo gli ottimi numeri ottenuti durante la sua prima avventura in bianconero.Abilità, tecnica e intelligenza tattica. Con queste caratteristiche lo avevamo presentato la scorsa estate al suo arrivo – come detto a titolo temporaneo dal Porto – e un anno dopo confermiamo con soddisfazione quanto scritto, aggiungendo che la sua dedizione e il suo attaccamento ai nostri colori sono stati un valore aggiunto importante per la squadra.Conceição è sceso in campo quaranta volte con la nostra maglia, tra tutte le competizioni, di cui più della metà da titolare. Doppia cifra, poi, per quanto riguarda le partecipazioni al gol: sette le reti messe a segno, di cui due al Mondiale per Club contro l'Al-Ain, e 4 gli assist forniti.Questi sono soltanto alcuni numeri, ma per conoscere più a fondo Francisco come giocatore bisogna andare maggiormente nel dettaglio.Congratulazioni, Chico, ci vediamo in campo!".