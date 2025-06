Gazzetta - Conceicao ha convinto Tudor: la Juventus pronta a trattare con il Porto

AFP or licensors

È stato l'ultima missione prima dell'addio di Cristiano Giuntoli, che però si è limitato a definirne la permanenza per il Mondiale per Club. Ad oggivede il suo futuro ancora estremamente in bilico, anche se le prossime settimane saranno sinonimo per lui di un'altra occasione, un'opportunità da cogliere al volo per provare a guadagnarsi la conferma e con essa altre chance in bianconero, alla Juventus . E la palla, ora, è nelle mani di Damien Comolli. Toccherà a lui, come scrive La Gazzetta dello Sport, trattare con il- club con il quale i rapporti sono ottimi - e chiedere uno sconto su quei 30 milioni di euro della clausola per il riscatto, ovvero sostanzialmente la cifra fissata un anno fa nel momento in cui Giuntoli, per ingaggiarlo, aveva trovato l'accordo "solo" per un prestito secco oneroso da 10 milioni.

Conceicao-Juventus, le ultime

Il nuovo ruolo

La richiesta del Porto

Molto, chiaramente, dipenderà anche dall'eventuale concorrenza di altre squadre interessate, oltre che dalla volontà del giocatore, che finora con la Juventus ha collezionato 5 goal e 6 assist in 37 partite (con lui in campo, i bianconeri hanno sempre vinto). La stagione del figlio d'arte 22enne è stata un susseguirsi di alti e bassi, dall'infortunio iniziale alla titolarità con Thiago Motta fino alle dolorose esclusioni nel primo periodo con Igor Tudor. Nelle ultime due gare, poi, è tornato dal primo minuto, con la ciliegina sulla torta del rigore conquistato in quella contro il Venezia che di fatto ha regalato alla Juve la qualificazione alla Champions League.Con il nuovo ruolo da trequartista, che gli consente di muoversi liberamente alle spalle dell'attaccante partendo da destra e allargandosi spesso sulla fascia, Conceicao è riuscito a conquistare anche Tudor, che inizialmente, come detto, non sembrava puntare molto su di lui (appena 153 minuti nelle prime sette partite con il tecnico croato in panchina). A un certo punto, non per niente, Chico sembrava sul punto di salutare (anche l'ultima fase con Motta non era stata positiva). Con il tempo, però, ha trovato la giusta collocazione tattica e la fiducia del tecnico, che ne ha chiesto esplicitamente la conferma per il futuro.Porto permettendo. I 30 milioni richiesti dal club lusitano rappresentano infatti una cifra importante, che la Juventus aveva già ritenuto eccessiva la scorsa estate, optando per un prestito oneroso. Anche adesso l’idea è quella di non investire l’intero importo, preferendo invece rinegoziare: magari includendo nella valutazione finale i 10 milioni già versati. L’obiettivo è chiudere, ma senza intaccare il budget destinato ad altri colpi di mercato.





