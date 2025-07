Conceicao, la Juventus non vuole mollare: tutte le idee per convincere il Porto

AFP or licensors

Igor Tudor, da parte sua, ha le idee chiarissime: fosse per luisarebbe già da tempo un giocatore dellaa tutti gli effetti, dunque ben oltre il "semplice" prestito della scorsa stagione che il club bianconero è poi riuscito a prolungare almeno per il Mondiale per Club. La situazione però, come noto, è tutt'altro che semplice, e soprattutto non dipende più dalla volontà del tecnico croato, per cercare di accontentare il quale, non a caso, alla Continassa stanno vagliando anche altre alternative, in primis

Conceicao-Juventus, come stanno le cose

Le strade tentate da Comolli

Perché la Juventus vuole insistere

Ma come stanno le cose, ad oggi, sul fronte Conceicao? La certezza è che la Juventus sta continuando a tenere vivi i contatti sia con il suo entourage (rappresentato sostanzialmente dall'agente) che con il, consapevole che il tempo stringe perché intorno alla metà di luglio il valore della sua clausola - attualmente fissata a 30 milioni di euro, cifra non esattamente irrisoria già di per sé considerando anche l'esborso di un anno fa per il prestito oneroso - è destinato a salire a 45 milioni, rendendo l'affare ulteriormente complicato.Damien Comolli, dunque, sta tentando tutte le strade possibili, anche quelle che prevedono l'inserimento nella trattativa di una o più contropartite tecniche: un nome su tutti tra quelli ritenuti potenzialmente utili era quello di, di fronte al quale però il Porto ha alzato il muro, memore dell'esperienza in prestito, decisamente poco proficua, della scorsa stagione. Un'altra strategia tentata dalla Juventus è quella di un, oppure di uno sconto che potrebbe tradursi, oltre che in cifre più basse, in una formula "creativa" per un acquisto prima temporaneo e poi definitivo. Nulla che finora abbia scaldato il club lusitano, per il momento sempre fermo sulle sue posizioni.Cederà, prima o poi? Potrebbe succedere, sì, magari anche grazie alla spinta dello stesso Conceicao che in bianconero rimarrebbe volentieri. A Torino, del resto, si è lavorato molto su di lui negli ultimi mesi, anche sul fronte tecnico-tattico trovandogli la migliore posizione possibile in campo, proprio perché la Juventus ha capito che sarebbe stato un peccato perdere un asset di quel tipo: si parla infatti di un giocatore con pochi eguali in Italia per caratteristiche, imprevedibile e capace di spaccare le partite anche da subentrato (lo dimostra per esempio l'azione che ha portato al fallo da rigore di Hans Nicolussi Caviglia nel match di fine campionato contro il Venezia, poi risultato decisivo per il quarto posto e la qualificazione in Champions League). Un ulteriore plus? La giovane età: Chico ha solo 22 anni, e di conseguenza ampi margini di miglioramento. La Juventus, dunque, ci proverà ancora. E lo farà fino a che sarà possibile, con l'auspicio di arrivare al traguardo.





