Sky - Conceicao-Juventus, domani l'offerta per chiudere l'affare con il Porto: le cifre

La giornata di domani sarà decisiva, questa volta davvero. Come annunciato poco fa da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, nelle prossime ore lapresenterà l'ultima offerta ufficiale peral, che sarà accettata - salvo clamorosi colpi di scena - rendendo così l'esterno classe 2002 un giocatore bianconero a tutti gli effetti: la cifra del rilancio ammonterà a 25 milioni di euro più bonus, dunque qualcosa in più rispetto al precedente tentativo di Damien Comolli.

Fondamentale per arrivare al traguardo anche la volontà dello stesso Chico, che ha scelto di rinunciare al 20% del valore del suo cartellino per agevolare la chiusura dell'affare. Un passaggio importante, anche perché la Juve aveva la necessità di chiudere questo capitolo entro il 15 luglio - domani, appunto - per non dover fare i conti con l'aumento del 50% della "famosa" clausola presente nel contratto del giocatore, da 30 a 45 milioni di euro. Secondo le indiscrezioni, il portoghese figlio d'arte riceverà comunque un significativo aumento dell'ingaggio (dagli attuali 2,5 milioni netti a una cifra compresa tra 5 e 6 milioni di euro a stagione).Conceicao, dunque, sarà a disposizione di Igor Tudor anche nella prossima stagione, con la speranza che possa davvero diventare un pilastro della sua Juventus dopo quanto di buono ha fatto vedere nella sua prima annata all'ombra della Mole, Mondiale per Club compreso.

Presenze: 40

Minuti: 2.277

Goal: 7

