Conceicao a Sky: 'Futuro alla Juventus? Non lo so'

Conceicao-Juventus, le parole sul futuro

Dopo la vittoria del suo Portogallo contro la Germania a cui ha contribuito con un meraviglioso goal ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky, esprimendosi anche sulla possibilità di restare o meno alla Juventus , che lo ha ingaggiato in prestito secco oneroso la scorsa estate dal, per 9 milioni di euro compresi i bonus.Ecco le sue dichiarazioni: "So che mio papà aveva fatto tripletta. Io oggi ne ho fatto uno ma ho aiutato la squadra a vincere che era la cosa più importante. Abbiamo fatto una bella partita, prepariamo la partita per vincere. Non ho ancora parlato con papà ma so che sarà felice per me. Futuro alla Juve? Non lo so ancora, vediamo cosa può succedere, vediamo".

La situazione contrattuale

Conceicao-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 37

Minuti: 2.054

Goal: 5

Assist: 6

Conceicao, come noto, è legato alla Juventus fino al termine della stagione: il suo prestito scadrà dunque il. All'interno del suo contratto non è stata inserita alcuna opzione di riscatto. Pertanto, se vorrà acquistarlo a titolo definitivo, il club bianconero dovrà versare al Porto i. Nel frattempo i dirigenti sono al lavoro alla Continassa per trattenere il giocatore almeno per il Mondiale per Club, un obiettivo a cui aveva lavorato con convinzione anche lo stesso Cristiano Giuntoli che, in una delle sue ultime uscite in bianconero, aveva dichiarato di essere sostanzialmente giunto al traguardo. Da capire, ora, quale sarà l'orientamento dei nuovi vertici societari su Chico, per il quale bisognerà prendere una decisione a breve.





