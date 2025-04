Conceicao, qualche lampo a Parma: può bastare alla Juventus? Le ultime sul suo futuro e il rebus Mondiale

AFP via Getty Images

Questa volta non se l'è presa con i giocatori subentrati,. La sua delusione - perché di questo si trattava, prima ancora che di rabbia - era legata innanzitutto a un aspetto caratteriale, a quella cattiveria che è decisamente mancata alla suanel match di ieri sera contro il Parma e che ha avuto come conseguenza una sconfitta pesante, non tanto per il risultato in sé quanto per l'impatto che può avere nella corsa alla Champions League. Il suo sfogo nel post partita , dicevamo, non era dunque riferito a chi ha mandato in campo nel secondo tempo, come invece era successo dopo la sfida casalinga contro il Lecce: se non altro perché Kenan Yildiz enon hanno deluso come altri compagni, pur non brillando e non riuscendo a incidere come il tecnico croato sperava.

Parma-Juventus, i numeri di Conceicao

Minuti: 45

Expected goals: 0,16

Expected assist: 0,03

Tiri: 5 (di cui 1 in porta e 2 bloccati)

Dribbling riusciti: 1/2

Tocchi: 43

Passaggi riusciti: 20/24

Cross riusciti: 1/4

Lanci lunghi: 1

Duelli vinti: 4/7

Possessi persi: 12

Conceicao resterà alla Juventus?

Il rebus del Mondiale per Club

La posizione della Juve

Il giovane figlio d'arte, da parte sua, forse memore di quanto successo appunto una settimana fa, non ha sbagliato l'approccio: pronti-via, Chico è entrato subito in partita seminando il panico nell'area del Parma e sfiorando anche il goal, con la sua solita vivacità, salvo poi iniziare a pasticciare e a perdere il filo del discorso, senza quella concretezza necessaria per sparigliare davvero le carte e mettere costantemente in difficoltà gli avversari. Insomma, qualcosa di simile al "tanto fumo e niente arrosto".Che in numeri si può tradurre così, stando ai dati Sofascore:Può bastare tutto ciò per una conferma? Sì, no, forse. Nel senso che nemmeno la Juventus sembra avere le idee chiarissime su di lui, tanto da aver rinviato - anche per la necessità di concentrarsi su altro - tutti i discorsi con ilrelativi al suo futuro. La situazione contrattuale di Conceicao, in realtà, è più semplice di quanto si possa pensare, nella forma: il suo contratto, infatti, prevede una clausola rescissoria di, di conseguenza i bianconeri – così come qualsiasi altro club – potrebbero acquistarlo a titolo definitivo semplicemente versando tale somma nelle casse del club portoghese, che ha già incassato 7 milioni per il prestito con la possibilità di ottenerne altri 3 di bonus in caso di qualificazione della Vecchia Signora alla prossima Champions League.Resta comunque il rebus del, che paradossalmente Conceicao, così come Renato Veiga e Randal Kolo Muani, potrebbe giocare da avversario della Juventus. Molto, in questo caso, dipende dalla disponibilità del Porto a prolungare il suo prestito, valido fino al 30 giugno 2025 quando la competizione statunitense sarà ancora in pieno svolgimento.Valutazioni che dovranno fare ai confini dell'Europa così come alla Continassa, dove ad oggi non c'è assolutamente nulla di deciso (e non solo per lui…): da parte sua, il classe 2002 non potrà fare altro che correre per provare a muovere il vento a proprio favore e mettere la sua firma su un futuro che è ancora tutto da scrivere (e che dipenderà poi anche dalla prossima guida tecnica della formazione bianconera, dettaglio tutt'altro che irrilevante). Sempre che il suo obiettivo - e non è scontato - sia davvero quello di restarci, alla Juventus…





