Sky - Conceicao-Juventus, offerti 22 milioni al Porto: non bastano ancora

La Juventus insiste per. Stando a quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore il club bianconero ha presentato aluna nuova offerta da 22 milioni di euro per provare a trattenere l'esterno classe 2002, prima scelta di Igor Tudor che in questi mesi ha iniziato ad apprezzarlo sempre di più fino a convincere la dirigenza ad alzare il pressing e a investire su di lui acquistandolo a titolo definitivo, dopo il prestito oneroso di un anno fa. I lusitani hanno rifiutato la proposta economica, ma sono comunque scesi dalle richieste iniziali - arrivando fino a 25 milioni - per andare incontro alla Juve e provare a raggiungere un'intesa.

Conceicao-Juventus, le ultime sull'offerta al Porto

Lavori in corso anche per Sancho

Intesa che alla Continassa vorrebbero trovare quanto prima, dato che dopo il 16 luglio la clausola di Conceicao aumenterà di ulteriori 15 milioni rispetto ai 30 attuali, rendendo ancora più complicato un affare per cui già ora sono in ballo cifre notevoli, considerando anche l'esborso iniziale dei bianconeri per il prestito. Inoltre nella giornata di domani – 11 luglio -, il Porto inizierà la preparazione in vista della prossima stagione e l'esterno non prenderà parte al raduno dei suoi. La volontà, però, è quella di risolvere la situazione prima che il giocatore parta per il ritiro.Intanto la Juventus continua a lavorare anche per Jadon Sancho , una pista per cui l'ostacolo principale è sempre quello rappresentato dall'ingaggio dal giocatore. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, comunque, anche su questo fronte c'è un moderato ottimismo, con piccoli passi in avanti compiuti ieri nel confronto con il suo agente da cui è emersa la reciproca volontà di raggiungere un accordo che possa accontentare tutte le parti in causa. Nessuna particolare resistenza nemmeno da parte del Manchester United, che non ritiene l'inglese al centro del progetto e conta di liberarsene a breve.





