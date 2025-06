Conceicao-Juventus, si muove Jorge Mendes: le ultime sulla trattativa con il Porto

AFP via Getty Images

Conceicao-Juventus: la mossa di Jorge Mendes

La situazione è stata ufficialmente presa in mano da. È il super agente portoghese, ora, il primo artefice del futuro di, che laha deciso di trattenere a Torino dopo una stagione complessivamente positiva, pur tra qualche alto e basso (per lui 38 presenze, per un totale di 2.144 minuti, con 7 goal e 6 assist compresa la doppietta nel match di esordio al Mondiale per Club che ha contribuito ad alzare ulteriormente le quote di una sua permanenza).Come raccontato da Romeo Agresti sul suo canale YouTube, la società bianconera si è messa direttamente in contatto con il rappresentante del giocatore per arrivare quanto prima al traguardo. L'obiettivo, infatti, è quello di chiudere l'affare con ila breve, prima che la clausola salga da 30 a 45 milioni di euro, valutando anche eventuali formule di pagamento dilazionato. Mendes, tra l'altro, era già intervenuto su questo dossier nei mesi scorsi: dopo che la scorsa estate la Juventus aveva confezionato per il giovane esterno figlio d'arte un prestito secco oneroso, una formula "creativa" per poterlo ingaggiare subito, l'agente aveva infatti lavorato ai fianchi del club lusitano per ottenere almeno uno sconto sulla clausola da 30 milioni, cosa che credibilmente proverà a fare anche in questa fase.

Cosa è cambiato con Tudor

Quanto guadagnerà alla Juventus

Al di là della trattativa, la certezza è che la Juventus si è definitivamente convinta delle qualità di Conceicao. Che ormai è stato "promosso" anche da Igor Tudor, il quale, oltre al suo contributo in campo favorito dallo spostamento in un ruolo più adatto alle sue caratteristiche, pare aver apprezzato anche il suo atteggiamento degli ultimi tempi. Sembra alle spalle, dunque, il periodo un po' turbolento vissuto da Chico, fatto di (presunte) incomprensioni tattiche e messaggi criptici sui social. Le esclusioni dalla formazione titolare durante le prime settimane della gestione Tudor avevano sollevato più di un interrogativo, facendo pensare a un suo futuro lontano da Torino, ma oggi la situazione appare completamente ribaltata.Il portoghese, per cui stavano iniziando a risuonare sirene dalla Saudi Pro League, è ora atteso da un nuovo contratto quinquennale da 6 milioni di euro netti a stagione: una cifra ben più alta rispetto al milione percepito al Porto, a conferma della piena fiducia riposta in lui dalla Juventus. E con il suo futuro in fase di definizione, il classe 2002 può ora concentrarsi solo sul campo, dove già oggi potrebbe essere tra i protagonisti anche della sfida contro il Wydad Casablanca a Philadelphia. Per lui è pronta un'altra maglia da titolare, con l'auspicio che possa replicare la prestazione decisamente incoraggiante offerta nella gara contro l'Al-Ain.





