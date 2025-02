Conceicao come la sua Juventus: prima flop, poi top assoluto. E si prende un posto in prima fila per il PSV

Getty Images

Da qui si può ripartire? Da qui si deve ripartire. Tipo Marzullo: ci facciamo una domanda e ci diamo una risposta. Sarà l'entusiasmo, sarà il successo, sarà pure che forse nessuno se l'aspettava, ma la vittoria - la quarta di fila - dà finalmente una sensazione a tutto tondo. E non è mai stata così vicina al concetto di Juventus, nel senso che intendiamo più stretto. E cioè: forza, garra, capacità di lottare. Soffrire per poi risorgere. Questa è la Juve che abbiamo sempre conosciuto e questa è stata un po' anche la partita di. A tratti irritante, a tratti irritabile, poi esploso di gioia nel momento di massima pressione.Così, in una partita in cui il portoghese sbaglia praticamente ogni scelta possibile, alla fine il pallone della partita arriva sul suo mancino e il suo mancino è una poesia.Come Chico, eh, praticamente tutti. Perché è un discorso che si può estendere benissimo a, che si può fare perIl primo tempo è stato un passo indietro nell'atteggiamento e nelle certezze pur accumulate dalle ultime vittorie. E' stato un naufragio senza vittime, però si è affondato comunque. Poi la risalita, la risposta, la reazione. Forse solo guardandosi negli occhi, forse come ha detto Nico Gonzalez a fine partita: "Lottare e sputare sangue".E la Juve ha lottato, ha sputato sangue. Ha cambiato totalmente atteggiamento, tornando a vincere le seconde palle come fosse l'unica cosa a contare, oltre alla vittoria. Di questo e di tanto altro si è riempito il cuore Thiago Motta, in grado di darsi finalmente una risposta alle mille domande che si poneva nei primi quarantacinque minuti.Ma aver paura di sbagliare porta inevitabilmente a farlo: è una regola della vita e come ogni regola della vita si può applicare con ferocia al calcio. Un'altra, molto chiara: se non concretizzi, molto probabilmente c'è qualcun altro che lo farà al posto tuo. Questa l'Inter l'ha sentita scorrere per tutta la gara e alla fine si puntualmente verificata. Con una mega giocata di, con il sigillo di Chico. Sembrava dovesse uscire, ha deciso la partita. Come la Juve: sembrava dovesse soccombere, e invece si regala la notte perfetta.