Conceicao, due mesi per definire il futuro: la permanenza alla Juventus è tutt'altro che certa

scalpita. L'esterno portoghese si candida seriamente a una maglia da titolare per il big match di domenica tra, uno scontro diretto in piena regola e uno snodo cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League, che rappresenta un obiettivo da non fallire in questa difficile stagione bianconera. Stando a quanto emerso nelle ultime ore,sembra intenzionato a cambiare qualcosa rispetto alla sfida di sabato scorso contro il Genoa, che la Vecchia Signora ha vinto meritatamente senza però lasciare la sensazione di aver risolto tutti i problemi degli ultimi tempi.

Juventus, chi giocherà in attacco contro la Roma?

Conceicao resterà alla Juventus?

Perché il suo futuro dipende anche dalle scelte tattiche

Conceicao-Juventus, i numeri

Presenze: 31

Minuti: 1.765

Goal: 5

Assist: 5

E se per quanto riguarda la difesa c'è già la necessità di un cambio obbligato, alla luce dell'infortunio di Federico Gatti, il vero rebus per il tecnico croato riguarda l'attacco, dove saranno ancora protagonisti(a "danno" di Randal Kolo Muani) e dove, appunto, potrebbe rivedersi dal primo minuto anche Conceicao, che prenderebbe il posto del sempre deludente Teun Koopmeiners. E per il portoghese si tratterebbe di un'occasione importante, nel momento decisivo di una stagione dal finale ancora tutto da scrivere, in cui lui stesso ha la possibilità di disegnare i contorni del suo futuro.Ad oggi, infatti, il figlio d'arte classe 2002 è tutt'altro che certo di poter continuare la sua esperienza alla Juve anche nella prossima stagione. Il club ha tempo fino al mercato estivo - che prevede anche una finestra straordinaria dal 1° al 15 giugno in vista del Mondiale - per prendere una decisione definitiva su di lui, consapevole che per il suo acquisto dalè in vigore una clausola di 30 milioni di euro. Sicuramente un fattore determinante per il suo possibile riscatto sarà la qualificazione, o meno, alla Champions League. In caso di mancata partecipazione al torneo, infatti, la Juventus dovrebbe necessariamente ridurre i costi, e una spesa di questo tipo risulterebbe insostenibile, considerando che nei prossimi mesi saranno diversi i reparti della squadra da dover rinforzare.Da non sottovalutare, però, nemmeno un discorso tattico. A Torino, infatti, c'è grande interesse nel capire come potrebbe essere utilizzato Conceicao nel 3-4-1-2 di Igor Tudor, poiché non sembra esserci un ruolo specifico che si adatti perfettamente alle sue caratteristiche. Pertanto, molto dipenderà dalla capacità del giocatore di adattarsi al nuovo modulo e, soprattutto, allo stile di gioco del nuovo allenatore. La cui intenzione sarebbe quella di posizionarlo come trequartista, dietro le due punte, magari già a partire da domenica allo Stadio Olimpico. Ma considerando che alla Continassa la situazione rimane incerta anche sul fronte panchina, non è difficile capire come, ad oggi, il futuro di Chico sia tutt'altro che definito. Molto, poi, dipenderà anche da lui, da quanto riuscirà a dimostrare il suo valore e a convincere la Juventus delle sue qualità, a prescindere da tutto e da tutti.





