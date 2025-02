Corriere dello Sport - Futuro Conceicao, l'accordo tra Juve e Porto si troverà: ora manca solo una cosa

AFP or licensors

Franciscodecisivo quando entra a partita in corso, come contro il PSV nella gara di andata, ma anche quando gioca dall'inizio, come contro l'Inter.a forza del portoghese però è prima di tutto mentale perché riesce a stare in partita ed essere dentro il match anche quando non brilla e incide poco, come nel derby d'Italia. Perché poi basta una mezza occasione per accendersi e trascinare la Juve. E Conceicao l'ha già fatto diverse volte da quando è arrivato a Torino.

Conceicao-Juventus: le ultime sul futuro

Conceicao titolare in PSV-Juventus?



I numeri di Conceicao in stagione

Partite: 26

Goal: 5

Assist: 5

Ammonizioni: 5

Espulsioni: 1

Il rendimento del giocatore, che ha dovuto anche convivere con alcuni problemi fisici, è stato comunque molto positivo fino ad ora. E infatti lmagari , riferisce il Corriere dello Sport, anche anticipatamente per avere uno sconticino sulla clausola risolutoria che si attiverà nell'estate prossima. Trenta milioni che andrebbero aggiunti ai 7 (più 3 di bonus) spesi nello scorso agosto per averlo in prestito secco. In qualche modo, si legge,. Conceicao d'altronde è contento della propria scelta avvenuta per questioni ambientali: la sua permanenza, dopo l'esonero del padre Sergio dall'allora nuovo board del Porto, era ormai compromessa. Dunque l'eventuale acquisto di Conceicao farà felice entrambe le società.vale a dire i prossimi mesi, a partire da PSV-Juventus. Il portoghese è partito fuori nella gara di andata ma dopo le due giocate tra Champions e Inter spera di convincere Thiago Motta a schierarlo dall'inizio. Non è però escluso che il tecnico faccia altre valutazioni vista l'abbondanza che adesso ha nel reparto degli esterni, dove ad esempio, nell'ultima è rimasto fuoriConceicao ha già dimostrato di poter fare la differenza anche a gara in corso e questo è un fattore che verrà preso in considerazione, soprattutto in una partita che, se le cose non dovessero andare per il meglio, potrebbe anche allungarsi ai supplementari.