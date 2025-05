Tuttosport - Conceicao si gioca il futuro alla Juventus: sull'esterno ci sono anche Milan e Roma

Conceicao si gioca il futuro alla Juventus

Franciscosi è allenato regolarmente in gruppo a due giorni daed è pronto a scendere in campo; l'esterno portoghese è in vantaggio per giocare al Dall'Ara dove come si sa mancheràConsiderando anche l'assenza disi riducono le soluzioni per Igor Tudor che per la prima volta da quando è sulla panchina bianconera può lanciare dal primo minuto Conceicao.Non è ancora sicuro perchéTudor scioglierà in giornata gli ultimi dubbi ma se dovesse essere confermata una maglia da titolare per Conceicao, allora Chico avrebbe una grande chance per risollevarsi dopo quest mesi complicati. Da essere uno dei giocatori più importanti e decisivi nella prima parte di stagione, l'esterno è diventata una riserva. "Colpa" anche del nuovo modo di giocare della squadra, cambiato e non poco dopo l'esonero di Thiago Motta.



Milan e Roma interessate a Conceicao

Senza il quarto posto, è improbabile pensare ad un investimento di 30 milioni per il giocatore. Raggiungere l'obiettivo non è sinonimo di "riscatto" sicuro ma è comunque la base di partenza per ragionarci su. La situazione è chiara da questo punto di vista;La Juve, che ha già pagato 7 milioni (più 3 di bonus) per il prestito, porterebbe l'investimento complessivo quindi a 40.Il classe 2002 ha già deciso che non tornerà al Porto e quindi che sia Juventus o un'altra squadra, comunque il suo futuro sarà lontano dal club in cui è cresciuto. Ma quali altre soluzioni ci sarebbero per il portoghese? Secondo quanto riferisce Tuttosport,I due club non si sono fatti impressionare negativamente, anzi: le qualità del portoghese sono sotto gli occhi di tutti.