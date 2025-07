Conceição-Juventus: quando aumenta la clausola e la strategia dei bianconeri

Obiettivo Juve: chiudere a 24 milioni in quattro rate

Parallelamente alla trattativa per Sancho , la Juventus è molto attiva anche sul fronte Francisco. Secondo Tuttosport, la prima offerta da 22 milioni di euro è stata rifiutata dal Porto. La clausola rescissoria è di 30 milioni, ma solo fino a martedì, quando salirà a 45 milioni. La Juve, dunque, è costretta ad accelerare per evitare un’impennata del prezzo.Il piano bianconero prevede un investimento massimo di 24 milioni, spalmati in quattro comode rate. La strategia è chiara: convincere il Porto prima dell’aumento della clausola. Conceição, classe 2002, è considerato un talento purissimo ma ancora incostante. Ecco perché la Juve vuole evitare aste e rilanci.

Conceição nel progetto Tudor: estro e velocità

Doppio colpo in vista? Juve sogna Sancho e Conceição insieme

Igor Tudor ha chiesto rinforzi per la trequarti, e Conceição può rappresentare il profilo ideale per completare un reparto giovane, veloce e tecnico. Il portoghese ha mostrato sprazzi di classe nell’ultima stagione, ma ha bisogno di continuità e con Tudor può trovarla.Come sottolinea Tuttosport, le due trattative non si escludono a vicenda. L’arrivo di Conceição potrebbe completare il pacchetto di trequarti insieme a Sancho, dando alla Juve un mix letale di talento, gioventù e imprevedibilità. La dirigenza bianconera gioca su più tavoli per accontentare Tudor e costruire una squadra da vertice.