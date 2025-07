Conceicao: il nodo clausola, cosa succede con Sancho e la strategia della Juventus

Conceicao Juve, il nodo clausola

La Juventus sta riflettendo sul futuro di Francisco, esterno offensivo classe 2002, il cui prestito dal Porto si è concluso con l'eliminazione dal Mondiale per Club. Il club bianconero aveva versato 7 milioni di euro per il prestito oneroso, a cui si sono aggiunti altri 3 milioni di bonus per la qualificazione alla Champions League. Ora, per trasformare l'operazione in un acquisto definitivo, la Juventus deve affrontare la clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore.Attualmente, la clausola rescissoria di Conceição è fissata a 30 milioni di euro, ma è prevista una finestra temporale cruciale. Intorno alla metà di luglio, il valore della clausola salirà fino a 45 milioni di euro, rendendo l’affare sempre più complicato. Il Porto, dal canto suo, non è disposto a concedere sconti, e questo irrigidisce la posizione della Juventus. Damien Comolli considera 40 milioni complessivi (tra prestito e riscatto) una cifra fuori mercato per un giocatore che, pur talentuoso, ha avuto una stagione condizionata da diversi problemi fisici.

Sancho non è alternativo a Conceição sul campo, ma per slot in rosa

La strategia della Juventus: no a spese fuori controllo

In parallelo, la Juventus continua a trattare con il Manchester United per Jadon Sancho , il nome più caldo per rinforzare le corsie offensive. È importante chiarire che Sancho e Conceição non sono alternativi per ruolo, essendo diversi per caratteristiche tecniche, ma lo sono per slot in rosa e per impatto sul bilancio.Tuttavia, la permanenza o meno di Nico González potrebbe sbloccare un doppio colpo: se l’argentino dovesse partire, la Juventus potrebbe decidere di puntare su entrambi, rinnovando radicalmente il reparto offensivo.La dirigenza bianconera non vuole farsi trovare impreparata, ma neppure accettare condizioni imposte dal tempo o dalle clausole. L’eventuale innalzamento della clausola a 45 milioni per Conceição chiuderebbe, di fatto, ogni possibilità. Sancho resta una priorità, ma la Juventus non esclude un doppio investimento se si libererà spazio in rosa e a bilancio.Nel frattempo, con l’arrivo di Jonathan David, il club ha già sistemato il nodo centravanti. Ora tutta l’attenzione si sposta sui trequrtisti: il mercato bianconero entra nella sua fase più calda.