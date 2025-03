Conceicao è al JMedical: FOTO e VIDEO. Accertamenti per il problema muscolare

Visite mediche per Conceicao

Visite per #Conceicao: accertamenti al JMedical dopo il problema muscolare



Quando torna Conceicao?

Mattinata di visite mediche per Francisco Conceicao: l'esterno portoghese si è fermato alla vigilia della sfida contro il Verona, avvertendo un fastidio alla coscia destra. Non ci sarà per la sfida di questa sera contro gli scaligeri.Arrivato intorno alle 10.40, il portoghese si è recato nel centro medico bianconero per sottoporsi a esami.

Attualmente, il giocatore sta seguendo un programma di recupero personalizzato con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile. La sua presenza nel prossimo match contro l'Atalanta è ancora incerta e dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni nei prossimi giorni. La Juventus affronterà un calendario non più fitto di impegni, ma sono gare estremamente delicate. La disponibilità di Conceição potrebbe rivelarsi cruciale per il tecnico Thiago Motta in queste importanti partite.