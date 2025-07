Conceicao, l'indizio social che fa sognare i tifosi FOTO

Conceicao, il messaggio social che scatena i tifosi

Conceicao, i dettagli dell'accordo

Manca soltanto l'ufficialità ma Francisco Conceicao sarà un nuovo giocatore della Juventus a titolo definitivo dopo il prestito con diritto di riscatto della passata stagione dal Porto. Dopo un periodo di dialoghi la Vecchia Signora ed il club portoghese hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del "Chico" a Torino. A fare la differenza è stata la volontà del giocatore che ha fortemente voluto il trasferimento a Torino.Poco fa l'esterno portoghese ha pubblicato tramite il proprio profilo Instagram una storia di un bambino che gioca a calcio con la sua maglia numero 7 della Juventus. Dimostrazione, l'ennesima, della chiara volontà di Francisco che non vede l'ora di tornare in campo e di farlo con la maglia della Juventus.I bianconeri pagheranno la clausola al Porto in termini dilazionati: l'intesa tra le due squadre è vicina ai 32 milioni di euro pagabili in quattro anni. Nei giorni scorsi, oltre ad aver rinunciato al 20% del proprio cartellino, Chico ha rifiutato un'offerta dell'Everton, dimostrando così di voler fortemente rimanere alla Juventus. Tra i protagonisti della trattativa c'è sicuramente Jorge Mendes, procuratore di Conceicao, che ha mediato tra la Juventus ed il Porto per accontentare la volontà del suo assistito.