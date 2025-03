Conceicao, il futuro alla Juvenutus è in bilico: c'è uno scenario che può cambiare tutto

AFP or licensors

Francisco Conceicao sta vivendo la sua prima stagione con la maglia della Juventus e sin qui, al netto di qualche passaggio a vuoto, ha messo a referto un bottino complessivo di 5 goal e 5 assist in 30 presenze complessive. Il suo arrivo dal Porto si è concretizzato sulla base di un prestito secco oneroso, per un totale di 10 milioni di euro, che ha comunque consentito a Madama di tenersi aperta una corsia preferenziale per l'ingaggio a titolo definitivo del giocatore a fine stagioneCome riferisce la Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe voluto acquistare il figlio d’arte già la scorsa estate. Ma la scarsa disponibilità economica di agosto della Signora e le resistenze del Porto hanno portato al compromesso del prestito secco di dodici mesi. Forti dell'ottimo rapporto con il ragazzo e con il suo agente Jorge Mendes) la Juve ha una linea precisa da seguire: i bianconeri vogliono acquistare il calciatore versando nelle casse del Porto i 30 milioni di euro della clausola.

Vincolo Champions

L’unico fattore che potrebbe far saltare il banco è quello relativo alla qualificazione alla prossima Champions League. In caso di mancato arrivo tra le prime quattro, la Juve sarebbe costretta a rivedere le proprie strategie di mercato, soprattutto a causa dei mancati introiti derivanti dalla massima rassegna continentale. Solo a quel punto, l'ingaggio di Conceicao potrebbe essere in dubbio.