Sergio Conceiçao, intervenuto in conferenza stampa, è tornato sull'eliminazione della Juventus in Champions League, contro il suo Porto: "Abbiamo eliminato Roma e Juve? Non direi coincidenza, bensì lavoro. Italiani, spagnoli, portoghesi, inglesi: noi ci prepariamo bene studiando l'avversario. Siamo il Porto e dobbiamo sempre pensare di portarci a un alto livello europeo".