Conceiçao e Sancho sono alternativi? L'idea di Comolli

Dopo aver chiuso il primo colpo estivo, la Juventus continua a cercare rinforzi. L'arrivo di Jonathan David, infatti, non ferma di certo il mercato bianconero. Si continua a cercare una soluzione per le ali, soprattutto con la situazione diche continua a tenere banco per la dirigenza. Comolli ha già provato a ottenere uno sconto dal Porto sulla clausola da 30 milioni, fin qui senza riuscirci.Proprio per questo nel frattempo si sta lavorando a un piano B, che corrisponde al nome di. Nella giornata di ieri ci sono stati, con l'esterno inglese che ha dato la sua apertura al trasferimento, anche se restano diversi nodi sulle cifre.

Nel frattempo, i due fronti restano alternativi e per il momento se la Juventus dovesse trovare l'affondo giusto per uno dei due, potrebbe lasciare da parte l'altro.