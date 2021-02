Nel corso di un'intervista a Sky Sport, l'allenatore del Porto Sergio Conceiçao ha parlato del passato in Italia, che domani incrocerà di nuovo quando affronterà la Juventus nell'ottavo di Champions: "Ricordo la vittoria per 2-1 a Torino contro la Juve quando giocavo con la Lazio. C'erano giocatori come Zidane, Del Piero... Abbiamo vinto 2-1 noi, io ho fatto il secondo gol dopo il vantaggio di Nedved e il pareggio di Del Piero. L'Italia è il mio secondo Paese, mi sono trovato benissimo a Roma, Parma e Milano. Ho sempre ricordi bellissimi".